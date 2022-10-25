В донском регионе заработала горячая линия по вопросам частичной мобилизации для предпринимателей Фото: Правительство РО

В Ростовской области заработала горячая линия, где донские предприниматели смогут получить ответы на интересующие их вопросы о частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Линия была открыта на базе регионального центра «Мой бизнес» по поручению правительства. Такое решение было принято после участившихся обращений от предпринимателей об особенностях работы во время частичной мобилизации.

- Задача региона - обеспечить информационную и консультационную поддержку предпринимателям в текущих условиях, сохранить рабочие места и производство, минимизировать издержки для бизнеса, - сообщил замгубернатора Александр Скрябин.

Совсем скоро появится список ответов на самые популярные вопросы, поступающие от предпринимателей. Информация будет опубликована на сайте правительства и минэконом развития региона.

Задать интересующие вопросы можно по телефону 8 (804) 333 32 31 в любой день с 8:00 до 21:00.

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