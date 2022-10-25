В Таганроге возбудили уголовное дело в отношении главного архитектора города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге главного архитектора города заподозрили в получении взятки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, за незаконные действия, в крупном размере". Также был задержан житель Ростовской области его подозревают в совершении преступления по статье 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что 21 октября главный архитектор получил через посредника взятку в размере 500 тысяч рублей. За это денежное вознаграждение он обещал выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. Но в момент получения денег он был задержан сотрудниками ФСБ.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, - отмечается в сообщении.

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В Таганроге главного архитектора задержали по подозрению в получении крупной взятки.

Возбуждено уголовное дело.