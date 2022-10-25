Главного архитектора Таганрога на два месяца посадят под домашний арест

Сидеть под домашним арестом за взятку подсудимый будет два месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Таганрогский городской суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста главному архитектору Таганрога. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

Судом в отношении подозреваемого сейчас возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, за незаконные действия, в крупном размере».

Как уточняется, сидеть под домашним арестом подсудимый будет два месяца.

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