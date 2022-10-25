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Происшествия25 октября 2022 10:00

Появились фотографии с места смертельного ДТП в Ростовской области

В результате столкновения двух автомобилей скончался 32-летний пассажир
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В результате столкновения погиб 32-летний пассажир Lada Largus. Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области.

В результате столкновения погиб 32-летний пассажир Lada Largus. Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области.

Управление ГИБДД по Ростовской области опубликовало фотографии с места аварии, в которой погиб 32-летний пассажир.

Напомним, ДТП произошло 25 октября около часа ночи в Ремонтненском районе Ростовской области. По предварительным данным, на 78 километре автодороги Элиста-Зимовники 56-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем Lada Largus под управлением 26-летнего мужчины.

56-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Lada Largus. Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области.

56-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Lada Largus. Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области.

В результате столкновения погиб 32-летний пассажир Lada Largus. Госпитализированы оба водителя и второй пассажир автомобиля Lada. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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