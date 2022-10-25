В Ростове-на-Дону введут дополнительную охрану школ и детских садов

Охрана школ, детских садов садов и объектов жизнеобеспечения в Ростове-на-Дону будет усилена. Фото: Олег ЗОЛОТО

Охрана школ, детских садов садов и объектов жизнеобеспечения в Ростове-на-Дону будет усилена, заявил заместитель главы администрации Ростова Юрий Овчинников.

- В Ростове-на-Дону создан штаб в рамках введенного нового режима, - пояснил Юрий Овчинников. - И в рамках этого вопроса прорабатываются все исчерпывающие вопросы, чтобы все объекты жизнеобеспечения, школы и детские сады взять под охрану. Вопрос этот прорабатывается. В ближайшее время на сайте города вы все узнаете.

Такой ответ дал замглавы ростовской администрации на приведенный депутатом Петром Пятибратовым пример, что в одной из ростовской школ не предусмотрено совсем никаких мер безопасности, несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся в приграничных регионах. Однако сроки организации дополнительной охраны Юрий Овчинников не назвал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону с 1 сентября все школы будут переведены на охрану за 70 млн рублей

Затраты внесены в новые изменения в бюджете города на текущий год (подробнее)