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НовостиОбщество25 октября 2022 10:53

В Батайске водитель «Лада Гранта» сбил 15-летнюю девочку

Подростку оказали первую медицинскую помощь
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Происшествие случилось напротив дома № 2 по улице Ушинского. Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области.

Происшествие случилось напротив дома № 2 по улице Ушинского. Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области.

В городе Батайске Ростовской области 24 около 7 утра 24 октября водитель сбил 15-летнюю девушку. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, происшествие случилось напротив дома № 2 по улице Ушинского. Там 41-летний водитель области, управляя автомобилем «Лада Гранта» при движении прямо не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате машина сбила подростка. Девочка сразу же была оказана разовая медицинская помощь. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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