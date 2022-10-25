Страховка карт и счетов от мошенников в 2022 году стала популярнее страхования здоровья и жилья

Банк предоставляет возможность сразу вернуть деньги в случае некорректного списания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За девять месяцев 2022 года клиенты банка ВТБ оформили в банке почти 700 тысяч страховок, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. При этом наиболее заметно вырос спрос на страхование карт и счетов от мошенников.

- В 2022 году защита от мошенников впервые вышла в лидеры среди всех страховых программ, - прокомментировал ситуацию на рынке начальник управления «Страхование» Дмитрий Пугашкин. - Отчасти это связано со снижением внимания населения к пандемии коронавируса, отчасти – с желанием обезопасить свои средства в условиях продолжающегося роста активности злоумышленников. Банк усовершенствовал условия страховых программ, предлагая защиту всех карт пользователя и возможность сразу вернуть деньги в случае некорректных списаний. Подобная защита позволяет клиентам быть увереннее при проведении своих финансовых операций, при этом важно помнить, что никакая защита не сработает, если базовые правила финансовой безопасности не будут соблюдаться

Лидером спроса в 2022 году стало страхование счетов и карт от мошенничества – за ним в банк обратились более 250 тысяч клиентов, что превышает уровень 2021 года в несколько раз. Подобные страховки заняли 37% от общего числа оформленных полисов. На второе место рейтинга поднялось страхование жилья - 23% от всех договоров. К аналогичному периоду прошлого года число таких полисов выросло на 86%.

На третье место опустилось традиционно лидирующее страхование здоровья – на него пришлось свыше 150 тысяч полисов. По сравнению с прошлым годом их доля в портфеле банка снизилась почти вдвое, с 41% до 22%. Еще 13% страховок было оформлено в рамках юридических и других сервисов, в том числе помощи с налогами и карьерным развитием. В абсолютном выражении их количество выросло на 21%. Также на треть выросло число страховок, оформленных для детей.