В Ростове на ярмарке добрых дел удалось найти дом 43 животным

На ярмарке участвуют только здоровые, привитые питомцы. Фото: Анастасия Гаврилова

В Ростове-на-Дону 22 и 23 октября проходила благотворительная ярмарка «Дай лапу». За эти два дня найти дом удалось 43 кошкам и собакам. Кроме того, организаторам удалось собрать около 650 килограмма корма в приюты для бездомных животных.

В первый день к новым любящим семьям отправились 16 собак. Свой дом нашли Мальчик, Тучка, Алиса, Чапа и другие.

Во второй день своих хозяев нашли 27 кошек. Добрыня, Фифа, Таракашка и другие хвостатые отправились в теплые и уютные дома.

Мы приглашаем и приюты, и частных лиц, и волонтеров. Создаём пространство для возможностей. Каждый может прийти показать своих питомцев и найти им хозяев, а также помочь в сборе корма, лекарств и принадлежностей для животных, а потом распределяем их между участниками, - рассказала руководитель фестиваля Анастасия Гаврилова.

Отметим, что на ярмарке участвуют только здоровые, привитые питомцы. С каждым хозяином организаторы заключают договор ответственной передачи животного и его дальнейшего содержания.

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(Подробности)