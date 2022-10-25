В Ростовской области при столкновении легковушек пострадала годовалая девочка

Иномарка столкнулась со встречным автомобилем. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
В Волгодонске при столкновении двух легковушек пострадал ребенок. Происшествие случилось на улице Максима Горького 25 октября около 10 часов.
По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справился с управлением. В результате иномарка столкнулась со встречной машиной «ВАЗ 21150». В результате травмы получил годовалый ребенок — пассажирка «Ниссана».
— Девочка была доставлена в медицинское учреждение, где ей была оказана разовая медицинская помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства по делу, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
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