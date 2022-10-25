Разработчик авиационных приборов подал в суд на авиазавод Бериева в Таганроге

Московский научно-производственный комплекс «Авионика» подал исковое заявление на возмещение Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Бериева 36,8 миллиона рублей. Фото: ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Московский научно-производственный комплекс «Авионика» подал исковое заявление на возмещение Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Бериева 36,8 миллиона рублей. Производитель авиационных приборов требует расторгнуть заключенный в 2019 году контракт. Соответствующая документация была опубликована в картотеке дел Арбитражного суда.

Однако исковое заявление было подано с нарушением требований. К исковому заявлению забыли приложить документ, подтверждающий уплату госпошлины в размере 6 тысяч рублей. Сейчас истцу нужно представить доказательства доплаты госпошлины за рассмотрение искового заявления. Компания-разработчик должна получить копию определения об оставлении искового заявления и заявления о принятии обеспечительных мер без движения.

Судья Крикунова постановила оставить исковое заявление без движения на срок до 21 ноября 2022 года, в течение которого заявитель должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения. В случае, если данные обстоятельства не будут устранены в установленный срок, арбитражный суд может вернуть исковое заявление.

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