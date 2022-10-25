Жители Ростовской области могут пользоваться трансграничными переводами по номеру телефона

В банке пообещали, что до конца года такие переводы будут запущены еще в ряд стран. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Собственный сервис трансграничных переводов по номеру мобильного телефона в дружественные страны запустил ВТБ. Первой страной, куда жители Ростовской области смогут таким образом перечислить деньги, стала Армения. Средства будут отправляться на счет или карту клиенту – физическому лицу в банк в Армении. Отправка перевода будет осуществляться со счета клиента-физлица, открытого в банке в российских рублях. Зачисление на карту или счет получателя происходит мгновенно в валюте получателя. Конверсия в национальную валюту рассчитывается в момент оформления перевода и фиксируется при отправке по курсу банка в Армении. Перед подтверждением перевода клиенту будет показана сумма к зачислению в валюте выплаты, а также размер взимаемой комиссии.

По словам начальника управления «Переводы» Алексея Хранилова, банк достаточно быстро возобновил возможность совершать привычные трансграничные операции с пользователями из других стран. На первом этапе были запущены переводы по банковским реквизитам. В ближайших планах – переводы по номеру карты.

- Сейчас мы успешно завершили тестирование сервиса переводов по номеру телефона, - рассказал Алексей Хранилов. - Это наша собственная разработка: достаточно указать в приложении номер телефона получателя - и деньги мгновенно поступят на его счет.

До конца 2022 года такие переводы будут запущены еще в ряд стран. Для проведения операции клиенту всего лишь необходимо зайти в раздел «платежи» в мобильном приложении и выбрать операцию «В валюте за рубеж и по РФ» и страну, а также перевод «По номеру телефона». Далее выбирается банк-получатель и вводятся номер телефона и сумма. После подписания согласия с размером комиссии и подтверждения перевода денежные средства поступают на счет.

При этом максимальная сумма перевода составит 50 тысяч рублей в день и 300 тысяч – в месяц, при комиссии в 1%.