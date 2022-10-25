В Ростовской области водитель сбил восьмилетнюю девочку

Водитель двигалась по улице Матросова и в районе дома № 28 совершила наезд на 8-летнюю школьницу. Фото: Управление ГИБДД по РО.

В хуторе Красновка Ростовской области 36-летняя женщина, управлявшая ВАЗ 21104, сбила восьмилетнюю девочку, которая переходила улицу. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

Происшествие случилось 25 октября около 8 часов утра. По предварительным данным, женщина двигалась на своем авто по улице Матросова и в районе дома № 28 совершила наезд на 8-летнюю школьницу.

Та переходила дорогу слева направо по ходу движения транспортных средств в неположенном месте. В результате происшествия девочка пострадала. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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