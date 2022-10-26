В Ростовской области на содержание дорог в Донецке потратят более пяти миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области определили подрядчика, который будет заниматься содержанием дорог в городе Донецке. На эти нужды планируется потратить более пяти миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским управлением ЖКХ, транспорта и связи. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила победителя, который займется выполнением работ по содержанию автомобильных дорог в городе Донецке Ростовской области. Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит "восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках дорог".

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо будет выполнить до конца года.

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Средства выделят из местного бюджета.