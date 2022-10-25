В Ростове продлили работу розничных рынков

В Ростове свою деятельность осуществляют восемь рынков на 3 915 торговых мест. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Ростове-на-Дону администрация автоматически продлила разрешения на работу розничным рынкам, сообщил ростовский градоначальник Алексей Логвиненко.

По словам главы ростовской администрации, поскольку разрешения продлили без лишней бюрократической волокиты. Мэрия выполнила поручение Правительства Ростовской области. На данный момент в Ростове свою деятельность осуществляют восемь рынков на 3 915 торговых мест. Шесть ростовских рынков – универсальные, один - специализированный и один сельскохозяйственный.

Администрация города озвучила сроки разрешений на их работу: «Нахичеванский базар» до 19.02.2029, «ПАНКОМ» - до 20.10.2028, «Элеонора» - до 01.03.2029; «Западное» - до 21.08.2030; «Рынок Донской» - до 31.12.2027; «Георгий» - до 01.03.2029; «Центральный рынок» - до 30.11.2027; «Торговая фирма «Донские зори» - до 18.05.2027.

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