Отключения света в Ростове-на-Дону 26 октября 2022 года: жители 11 улиц останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 26 октября 2022 года: в городе отключения света ждут жителей 11 улиц. Электричества в домах ростовчан не будет на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В среду, 26 октября, с 9 до 17 часов свет отключат на ул. Портовая 87-97; пер. Новосибирский 2-26, 1-25; пер. Маратовский 1-13, 2-12; пер. Рабочий тупик 1-15, 2-14; ул. Гриба 1-21, 2-54; ул. Ванина 1-21, 2-22; ул. Ривкина 1-15, 2-20; ул. А. Русова 18-42, 11-21; ул. 2-я Усадебная 1-11, 2-22; ул. 3-я Усадебная 1-13, 2-8; ул. Пригородного лесничества.

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