Глава администрации Азова подал апелляцию по делу о превышении им полномочий

12 октября Азовским городским судом Ростовской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

От главы администрации города Азова Владимира Ращупкина в городской суд поступила апелляционная жалоба на приговор суда от 12 октября 2022 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Напомним, 12 октября Азовским городским судом Ростовской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении главы администрации Азова и экс-директора Департамента имущественно-земельных отношений администрации Азова за превышение должностных полномочий.

В адрес суда поступили жалобы от защитника бывшего директора ДИЗО и от самого главы администрации. После выполнения требований уголовно-процессуального законодательства РФ уголовное дело будет направлено в Ростовский областной суд для апелляционного рассмотрения.

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