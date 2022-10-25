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НовостиОбщество25 октября 2022 13:52

Глава администрации Азова подал апелляцию по делу о превышении им полномочий

Уголовное дело заведено против азовского градоначальника и экс-директора ДИЗО Азова
Анастасия ТАЛЫЗИНА
12 октября Азовским городским судом Ростовской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу.

12 октября Азовским городским судом Ростовской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

От главы администрации города Азова Владимира Ращупкина в городской суд поступила апелляционная жалоба на приговор суда от 12 октября 2022 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Напомним, 12 октября Азовским городским судом Ростовской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении главы администрации Азова и экс-директора Департамента имущественно-земельных отношений администрации Азова за превышение должностных полномочий.

В адрес суда поступили жалобы от защитника бывшего директора ДИЗО и от самого главы администрации. После выполнения требований уголовно-процессуального законодательства РФ уголовное дело будет направлено в Ростовский областной суд для апелляционного рассмотрения.

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