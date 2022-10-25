В Ростове в исправительную колонию мужчина дважды пытался передать 21 телефон

Мужчину задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону мужчина дважды пытался передать в исправительную колонию №2 запрещенные предметы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФИСН по Ростовской области.

По информации ведомства, ночью 25 октября в ходе дежурства сотрудники режимного учреждения были изъяты три свертка, в которых был 21 телефон и четыре сим-карты. Спустя пару часов сотрудники ИК-2 и полиция задержали мужчину, которые пытался перебросить на территорию колонии свертки. Задержанный признался, что в них были наркотики и сильнодействующие таблетки.

- Изъятые вещества и задержанный гражданин переданы сотрудникам полиции для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе.

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(Подробности)