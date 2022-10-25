Жители Ростова стали свидетелями частичного солнечного затмения

Ленты социальных сетей ростовчан наполнились фотоснимками разных фаз солнечного затмения. Фото: Максим Котельников.

Во вторник, 25 октября, жители Ростова-на-Дону и Ростовской области сквозь тучи на небе смогли увидеть солнечное затмение.

На этот раз затмение было неполным — диск Солнца был перекрыт луной всего на 68%. Однако ничто не помешало ростовчанам рассмотреть это уникальное природное явление и сделать впечатляющие кадры. Ленты социальных сетей ростовчан наполнились фотоснимками разных фаз солнечного затмения. Такая же картина наблюдалась и в других городах России.

Увидеть солнечное затмение также смогли жители Таганрога, где, по данным пользователей соцсетей, в этот момент срывался мелкий дождь. А вот жители города Шахты остались без зрелища — там небо плотно заволокло тучами.

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