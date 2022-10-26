Сотрудники предприятий теперь могут обмениваться документами через электронный сервис «1С:Кабинет сотрудника»

Благодаря сервису не придется тратить время и бумагу на оформление документов. Реклама

«1С:Кабинет сотрудника» – это сервис кадрового электронного документооборота, сотрудник может обмениваться документами с бухгалтерией и отделом кадров из мобильного приложения или через интернет-портал сервиса. Не нужно тратить время на получение документов, ничего не потеряется, даже если сотрудник и отдел кадров находятся в разных городах.

Как работает сервис

«1С:Кабинет сотрудника» позволяет работнику отправлять заявления на отпуск и отгулы за свой счет, запрашивать расчетные листы по зарплате, авансовые расчеты и больничные. Вся коммуникация происходит через мобильное приложение. Последнее связано с «1С», поэтому весь документооборот автоматически попадает в программу. Не нужно тратить время и бумагу на оформление документов и забирать их лично.

Такой подход удобен как для ваших сотрудников, так и для отдела кадров и бухгалтерии. Никому из них больше не нужно отвлекаться от своей работы, а главное, ни один документ больше не потеряется, как это часто бывает при использовании бумажного носителя.

Кадровиков и бухгалтеров перестанут отвлекать по незначительным задачам: проверить какие-либо сведения, уточнить количество отгулов или дней отпуска, выписать справку по форме 2-НДФЛ и так далее. Все эти операции сотрудник сможет проделать сможет проделать сам в привычном формате мобильного приложения или удобного интернет-портала.

Плюсом является и упрощение адаптации в компании новых сотрудников. Поскольку с мобильным приложением можно легче и быстрее получить все необходимые на первых этапах работы документы. Бизнес-процессы в компании ускоряются за счет использования «1С:Кабинет сотрудника».

Возможности «1С:Кабинет сотрудника» для сотрудника:

- сотрудник видит данные о зарплате и расчетные листы в реальном времени у себя в смартфоне или компьютере;

- сотрудник всегда знает, сколько дней отпуска у него есть и может подать электронное заявление на отпуск в любой момент;

- если сотрудник понимает, что не успевает на работу, он может быстро написать заявление об отсутствии;

- если какие-то данные работника поменялись, он без труда сможет подать их в кадры или бухгалтерию через мобильное приложение;

- наконец, запросить любые стандартные справки.

Возможности «1С:Кабинет сотрудника» для бухгалтера и кадровика:

- бухгалтер может передавать расчетные листки сотруднику прямо в приложении и иметь подтверждение о получении документа;

- бухгалтеру не нужно принимать и обрабатывать вручную запросы на получение справок, например, 2-НДФЛ, все запросы из приложения автоматически попадают в «1С»;

- отделу кадров не нужно самостоятельно вносить изменения в карточки сотрудников, например, об изменении фактического адреса, сотрудник сам заносит информацию с помощью сервиса, а кадры лишь утверждают изменения.

Подробности о внедрении сервиса «1С:Кабинет сотрудника» и любые вопросы можно уточнить у партнеров дистрибьютора 1С-ГЭНДАЛЬФ в Ростовской области.