В Ростове мужчина разбился, упав с 17-го этажа

От сильного удара мужчина скончался на месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону 35-летний мужчина выпал с многоэтажки. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник. Происшествие случилось 25 октября в Советском районе.

По предварительным данным, мужчина выпал с 17 этажа. От сильного удара он скончался на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Батайске осмотрщик вагонов погиб под колесами поезда. Как батайчанин оказался на рельсах под колесами грузового поезда, предстоит выяснить правоохранителям.

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