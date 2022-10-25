Хлеборобы Ростовской области впервые собрали более 15 млн тонн зерновых

Ростовская область сегодня сохраняет лидирующие позиции по производству подсолнечника, товарной рыбы, молока и овощей. Фото: сайт правительства Ростовской области.

В Ростовской области в 2022 году хлеборобы впервые за всю историю собрали более 15 миллионов тонн зерновых, рассказал во время мероприятия ко Дню работника сельского хозяйства губернатор Василий Голубев.

По его словам, Ростовская область сегодня сохраняет лидирующие позиции по производству подсолнечника, товарной рыбы, молока и овощей. Также выросли и объемы переработки зерновых культур.

- На протяжении десяти лет на эти цели направляется не менее 5 миллиардов рублей, в нынешнем году – 5,4 миллиардов рублей, - уточнил глава донского региона. - Благодаря господдержке регулярно обновляется парк сельхозтехники.

В текущем году на субсидирование отечественных тракторов и комбайнов выделено около полумиллиарда рублей. За три года из бюджета региона дополнительно будет направлен 1 миллиард рублей на мероприятия по повышению плодородия почв. А с 2023 года на Дону будет введено субсидирование производства картофеля и овощей.

Как отметил донской губернатор, сейчас на Дону селекцией и семеноводством занимаются четыре научных учреждения и 44 семеноводческие организации. В Ростовской области реализуются инвестпроекты по импортозамещению в растениеводстве и животноводстве, а также по повышению генетического потенциала сельхозживотных.

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