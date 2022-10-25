Власти Ростова пообещали дать отопление во всех домах к 27 октября

Тепло поступает почти во всех домах Ростова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону власти пообещали дать отопление во всех домах к 27 октября. Об этом на заседании думы рассказал заместитель главы администрации по ЖКХ Алексей Пикалов.

По его словам, на сегодняшний день тепло подается в 97% домов в городе. Задержки в подаче отопления в некоторых домах Алексей Пикалов объяснил тем, что управляющие компании плохо выполняют свою работу. Также причинами отсутствия тепла в квартирах могли стать проблемы в системе.

Напомним, что в донской столице отопительный сезон начался с 17 октября. Однако тепло было не во всех квартирах, из-за чего жители стали жаловаться. После чего сити-менеджер города Алексей Логвиненко устроил внеплановый объезд проблемных домов.

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(Подробности)