Банк «Центр-инвест» в лидерах рейтинга лучших программ рефинансирования ипотеки

Эксперты «Выберу.ру» проанализировали ТОП-50 банков России по объемам розничного кредитования. Фото: Центр-Инвест

В октябре 2022 года ПАО КБ «Центр-инвест» занял второе место по расчетам аналитического департамента сервиса «Выберу.ру» в рейтинге лучших программ рефинансирования ипотеки.

Эксперты «Выберу.ру» проанализировали ТОП-50 банков России по объемам розничного кредитования и рассчитали 20 наиболее выгодных заемщикам программ кредитования. По расчетам сервиса программа банка «Центр-инвест» «Приобретение недвижимости и рефинансирование ипотеки стороннего банка» заняла второе место среди предложений всех банков.

В расчётах рейтинга внимание уделялось таким параметрам, как величина процентной ставки программы, полная стоимость кредита и сумма ежемесячных платежей.

Также при составлении рейтинга учитывались такие факторы, как:

- сумма кредита и срок, на который переоформляется ипотека;

- условия страхования недвижимости и условия досрочного погашения без комиссий и штрафов;

- скидки и дисконты, влияющие на понижение процентной ставки;

- преимущества для зарплатных клиентов;

- надежность и значимость банка на рынке.

Программа банка «Центр-инвест» позволяет клиентам приобрести недвижимость и рефинансировать ипотеку стороннего банка по ставке от 8% годовых с первоначальным взносом от 10% и максимальным сроком кредитования до 20 лет. В качестве первоначального взноса по кредиту принимаются материнский капитал, свидетельство о праве на получение бюджетных субсидий для оплаты части стоимости приобретаемого жилья.

Подробнее с условиями программы рефинансирования ипотеки можно ознакомиться на сайте.

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