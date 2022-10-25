Губернатор Василий Голубев заявил, что экономическая и социальная ситуации в регионе стабильны. Фото: Правительство РО

В Ростовской области на заседании штаба по повышению устойчивости экономики в условиях санкций обсудили вопросы поддержки предпринимателей и местных жителей. Председательствовал на мероприятии глава региона Василий Голубев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На заседании речь шла о том, какие меры необходимо принять, чтобы обеспечить устойчивость экономики, несмотря на санкции и частичную мобилизацию.

Власти расширили возможности для использования льготных кредитов на закупку самой необходимой импортной продукции. В этот перечень входят стройматериалы, станки, сельхозмашины и электроника.

Мобилизованные бизнесмены получат отсрочку от уплаты налогов. Многие смогут получить кредитные каникулы, которые коснутся и лизинговых договоров. А также идет и активная поддержка семей мобилизованных.

- Сейчас ситуация в экономике и социальной сфере оценивается как стабильная. На вчерашний день зарегистрированный уровень безработицы в области достиг максимально низкого показателя - 0,5%, - отметил Василий Голубев.

Глава региона также считает, что в настоящее время особенно важно обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения.

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