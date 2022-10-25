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НовостиОбщество25 октября 2022 15:50

В Ростове заключено соглашение о сотрудничестве с Замбией

Международное партнерство донская столица наладит с городом Лусака
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Депутаты приняли решение о международном сотрудничестве между городами Ростов и Лусака в Республике Замбия. Фото: сайт администрации Ростова.

Депутаты приняли решение о международном сотрудничестве между городами Ростов и Лусака в Республике Замбия. Фото: сайт администрации Ростова.

На состоявшемся 15-м очередном заседании Ростовской гордумы депутаты приняли решение о международном сотрудничестве между городами Ростов и Лусака в Республике Замбия.

Напомним, ростовская администрация старается поддерживать побратимские отношения с различными городами. В этот список входят 16 зарубежных муниципалитетов.

Партнерские связи имеются с шестью зарубежными городами, они действуют в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве с тремя муниципальными образованиями РФ.

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