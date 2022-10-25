Ростовская Дума утвердила новые меры поддержки для мобилизованных горожан и членов их семей. Фото: администрация Ростова.

На прошедшем 15-м заседании ростовской городской Думы депутаты утвердили новые меры поддержки мобилизованных горожан и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Такие граждане, а также их супруги, несовершеннолетние дети, родители (усыновители) освобождаются от уплаты земельного налога за 2021 и 2022 годы, - отмечается в сообщении.

Кроме того школьники с 5 по 11 класс, отцы которых были призваны в рамках частичной мобилизации, должны получать бесплатное горячее питание один раз в день.

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