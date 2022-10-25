Депутата гордумы Ростова обвинили в дискредитации ВС России

Депутата обвинили в дискредитации ВС РФ. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Депутата гордумы Ростова обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ и администрации Волгодонска. Об обращении в отношении народной избранницы сообщил председатель комиссии по этике на заседании 25 октября.

По его словам, обращение поступило председателю городской Думы еще в начале осени. Депутат донского Заксобрания пояснил, что в Волгодонске злоумышленники подожгли часть въездной композиции, в частности была испорчена первая буква в названии города. После этого случая на своей странице в соцсетях парламентарий выразил сожаление по поводу инцидента, а также уверенность в том, что виновные понесут наказание.

Пост прокомментировала депутат. Парламентарий посчитал, что она своим высказыванием дискредитировала Вооруженные силы РФ и мэрию Волгодонска.

Комиссия установила, что депутат нарушила этику. Городской думе рекомендовали направить материалы для проверки в правоохранительные органы. Большинством голосов это решение было поддержано.