Дончане показали снимки солнечного затмения. Фото: "Сальск Главный".

В Ростовской области некоторым местным жителям удалось стать свидетелями частичного солнечного затмения. Снимками явления дончане поделились в одном из городских пабликов в социальной сети.

Просмотр солнечного затмения удался далеко не всем из-за сильной облачности. Но некоторые все-таки запечатлели то, как луна находит на солнечный диск. На фоне явления хоть и проплывали тучи, но смотрелось все равно довольно эффектно.

Пользователи не смогли остаться равнодушными к происходящему и оставили множество комментариев под опубликованными снимками. Кто-то рассказал, как осуществлял просмотр через рентгеновский снимок, кому-то посчастливилось увидеть затмение через тонировку на машине.

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