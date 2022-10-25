Бывшему замгубернатора Ростовской области вынесли приговор по делу о "золотом песке".
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове вынесли приговор бывшему заместителю губернатора Ростовской области и двум его подельникам. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов донского региона.
Кировский районный суд признал экс-чиновника виновным в совершении преступления по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.
Двое его подельников также были признаны виновными. Они обвинялись в совершении преступлений по статьям 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и 159 УК РФ "Мошенничество". Каждому из них суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.
- Гражданский иск прокурора оставлен без рассмотрения с правом обращения в гражданском порядке в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты, - отмечается в сообщении.
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