Бывшему замгубернатора Ростовской области вынесли приговор по делу о "золотом песке". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове вынесли приговор бывшему заместителю губернатора Ростовской области и двум его подельникам. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов донского региона.

Кировский районный суд признал экс-чиновника виновным в совершении преступления по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Двое его подельников также были признаны виновными. Они обвинялись в совершении преступлений по статьям 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и 159 УК РФ "Мошенничество". Каждому из них суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

- Гражданский иск прокурора оставлен без рассмотрения с правом обращения в гражданском порядке в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты, - отмечается в сообщении.

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