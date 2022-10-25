На месте бывшей авиагавани в Ростове появится новый микрорайон по проекту "Аэропорт". Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

В Ростове на территории старого аэропорта появится новый микрорайон. Строить его планируется в несколько этапов. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В рамках возведения микрорайона планируется построить и реконструировать 20 дорог и шесть развязок. На их проектирование будет потрачено более 200 миллионов рублей.

- Первые 70 миллионов направим на подготовку проектной документации уже в следующем году, - написал губернатор.

Всего на создание необходимой инфраструктуры нужно будет потратить около 20 миллиардов рублей. Василий Голубев поручил создать дорожную карту до 1 декабря.

В настоящее время уже идет строительство канализационного коллектора №62.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти утвердили проект застройки старого аэропорта Ростова, всего освоят 367,8 га.

Первые жилые кварталы на месте аэрогавани возведут к 2028 году.