В Ростове временно ограничат движение по улице Пушкинской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове запланировали временно ограничить движение по улице Пушкинской. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничения будут действовать в период с 7 по 24. Будет закрыт проезд по улице Пушкинской в районе дома № 97.

- Проезд будет ограничен в связи с производством работ по устройству водопроводного ввода и канализационного выпуска, - отмечается в сообщении.

Автомобилистам следует продумать альтернативные маршруты заранее.

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