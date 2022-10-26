На Ростовскую область местами опустился туман. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области местами снизилась видимость из-за опустившегося тумана. Об этом сообщили в местном Гидрометцентре.

В среду, 26 октября, в донской столице снова пойдет дождь. По области также ожидаются осадки. Утром в Ростове столбики термометров поднимутся до отметки в +10 градусов, днем ожидается потепление до +11…+13 градусов. Вечером температура снова снизится до +11 градусов, а ночью и вовсе упадет до +7…+9 градусов.

Весь день в городе будет стоять пасмурная погода, днем пройдет умеренный дождь. Ветер будет дуть с юга, а затем сменит свое направление на юго-восточной. Скорость его порывов временами будет достигать 6-11 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность с небольшими и умеренными дождями. Утром в отдельных районах опустится туман. Температура воздуха ночью будет составлять +7…+12 градусов, в северных районах опустится до +2 градусов. Днем немного потеплеет - до +8…+13 градусов, по югу до +16 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Похолодание до +1 градуса ожидается в Ростове во вторник.

По северу и востоку области столбик термометра и вовсе опустится до -6 градусов.