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НовостиОбщество26 октября 2022 5:31

На Ростовскую область местами опустился туман

О снижении видимости дончан предупредили синоптики
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
На Ростовскую область местами опустился туман.

На Ростовскую область местами опустился туман.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области местами снизилась видимость из-за опустившегося тумана. Об этом сообщили в местном Гидрометцентре.

В среду, 26 октября, в донской столице снова пойдет дождь. По области также ожидаются осадки. Утром в Ростове столбики термометров поднимутся до отметки в +10 градусов, днем ожидается потепление до +11…+13 градусов. Вечером температура снова снизится до +11 градусов, а ночью и вовсе упадет до +7…+9 градусов.

Весь день в городе будет стоять пасмурная погода, днем пройдет умеренный дождь. Ветер будет дуть с юга, а затем сменит свое направление на юго-восточной. Скорость его порывов временами будет достигать 6-11 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность с небольшими и умеренными дождями. Утром в отдельных районах опустится туман. Температура воздуха ночью будет составлять +7…+12 градусов, в северных районах опустится до +2 градусов. Днем немного потеплеет - до +8…+13 градусов, по югу до +16 градусов.

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Похолодание до +1 градуса ожидается в Ростове во вторник.

По северу и востоку области столбик термометра и вовсе опустится до -6 градусов.