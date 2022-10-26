Ростовчане обсудили закупку автобусов из других стран. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчане в одном из городских пабликов в социальной сети обсудили предстоящую закупку автобусов из Китая и Белоруссии. Мнения горожан разошлись.

Недавно министр транспорта Владимир Окунев сообщил, что возникшие проблемы транспортной сферы в условиях санкций регион попытается решить при помощи закупки электробусов из дружественных государств — Китая и Республики Белоруссии.

Но мнения ростовчан по этому поводу разделились. Многие посчитали, что производить нужно все-таки что-то свое. Другие же отметили, что такая закупка будет лучше, чем приобретение б/у автобусов из Москвы, которые еще и ремонтировать необходимо было.

"А когда уже свое будем производить?", - поинтересовался один из пользователей.

"Главная запчасть - аккумуляторы и зарядки на терминалы оплаты. Уж очень большая проблема!", - отметил еще один ростовчанин.

«Трамваи и троллейбусы из Беларуси — блестящая и самая разумная идея последних лет!», - заявил горожанин.

«Это все же лучше, чем пользоваться московскими..." - поделился своим мнением еще один пользователь.

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