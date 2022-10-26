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НовостиОбщество26 октября 2022 6:59

Росавиация до 3 ноября продлила ограничение полетов из аэропорта Платов

Не будет полетов в 11 аэропортов России
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Росавиация продлила ограничение полетов до 3 ноября.

Росавиация продлила ограничение полетов до 3 ноября.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полеты из аэропорта Платов ограничены Росавиацией до 3 ноября, сообщается на сайте агентства.

Отметим, что режим ограничения полетов в очередной раз введен в 11 российских аэропортах юга и центральной части РФ. Так, временно будут ограничены полеты в аэропорты городов: Ростов-на-Дону, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Геленджик, Анапа, Краснодар, Симферополь и Элиста.

Агентство порекомендовало авиаперевозчикам перевозить пассажиров по другим маршрутам, а именно через аэропорты городов: Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва. Все остальные авиагавани страны работают в штатном режиме.

Росавиация продлила ограничение полетов до 3 ноября. Фото: Виктор Гусенов.