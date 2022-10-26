В Ростовской области операторы-122 проконсультировали по вопросам мобилизации более 20 тысяч жителей

24 сентября поступило самое большое количество звонков – 2366. Фото: сайт правительства Ростовской области.

С 22 сентября в Ростовской области по горячей линии 122 по вопросам частичной мобилизации проконсультировали более 20 тысяч жителей. Об этом сообщает донское правительство.

По данным властей, телефон горячей линии 122 работает круглосуточно, звонок на него бесплатный. Ежесуточно операторы обрабатывают около тысячи обращений. Но бывают и исключения. Так 24 сентября поступило самое большое количество звонков – 2366. У каждого оператора есть бланки с ответами на 50 наиболее часто встречающихся вопросов.

В конце каждой смены формируется список нестандартных обращений. Затем его передают в соответствующие министерства и ведомства. Через 2-3 дня обратно приходит ответ, который потом также становится типовым.

По номеру 122 можно получить консультацию по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, коронавирусом и помощью вынужденным переселенцам из Донбасса и Украины. Власти собрали ответы на наиболее частые вопросы на своем сайте.

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