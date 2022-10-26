Спасатели Ростовской области за неделю выполнили 115 рейдов по местам отдыха у воды

Отдыхающим вручили памятки по мерам безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за прошедшую неделю спасатели совершили 115 рейдов по местам рыбной ловли, сообщает замгубернатора региона Вадим Артемов.

По его словам, с отдыхающими проведено более 1100 бесед, вручено более 370 памяток по мерам безопасности. Также специалисты областной службы спасения на водах провели рейд на водоемах в Аксайского района. Как отметил Вадим Артемов, с начала текущего года спасатели проинструктировали более 17 тысяч рыбаков. А более 250 судоводителям было рекомендовано покинуть опасную акваторию.

Но не все прислушались к требованиям. Так, в Аксайском районе случилось несколько столкновений сухогрузов с лодками, в результате которых люди остались живы, а вот водный транспорт восстановлению не подлежит.

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