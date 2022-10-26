Ростовчанам разрешили перезахоранивать своих родственников

До сих пор в Ростове-на-Дону нельзя было самовольно перезахоранивать людей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутаты на 15-м заседании Ростовской городской думы 25 октября одобрили поправки в положение под названием «Об оказании ритуальных услуг и содержании мест погребения в городе Ростове-на-Дону».

До сих пор в Ростове-на-Дону нельзя было самовольно перезахоранивать людей. В Положении добавился пункт «въезд автотранспортных средств без предъявления оформленного в МКУ «СГК» решения о согласовании параметров устанавливаемых намогильных сооружений, могильных оград, условий проведения работ по установке, демонтажу намогильных сооружений, могильных оград».

По словам начальника департамента ЖКХ донской столицы Александра Пономарева, данные поправки было решено внести в результате многочисленных просьб, с которыми обращались жители Ростова. Граждане подавали исковые заявления с требованием выдать разрешение на проведение перезахоронения. Однако стоит уточнить, что перезахоранивать разрешили только самых близких родственников. А вот об эксгумации речь не идет, поскольку данная операция проводится лишь в рамках расследования уголовных дел и регулируется Уголовным Кодексом.

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