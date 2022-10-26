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НовостиОбщество26 октября 2022 8:26

Депутата гордумы Ростова Наталью Оськину обвинили в дискредитации ВС РФ

Внимание привлек комментарий депутата в соцсетях
Михаил СТРИЖЕВ
Автор обращения посчитал, что фраза депутата дискредитировала ВС РФ.

Автор обращения посчитал, что фраза депутата дискредитировала ВС РФ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутата гордумы Ростова-на-Дону Нататлью Оськину обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили на заседании Думы 25 октября.

По словам председателя комиссии по этике, в гордуму направили обращение. Депутат регионального Заксобрания посчитал, что комментарий Оськиной к его посту в соцсетях дискредитирует армию и администрацию Волгодонска.

В итоге комиссия пришла к выводу, что в действиях депутата было нарушение этики. По мнению ее членов, материалы нужно направить в полицию.