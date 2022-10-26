В Суворовском микрорайоне Ростова дебошир повредил несколько автомобилей

Дебошир повредил боковые зеркала у машин в Суворовском. Фото: кадр с видеокамеры наружного наблюдения.

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовский молодой мужчина, проходя вечером по тротуару, обломал боковые зеркала на припаркованных автомобилях. Видео с камеры наружного наблюдения местные жители выложили в соцсети.

- Теперь пострадавшие очень сильно хотят познакомиться с этим борцом с автомобилями лично, - написали под опубликованным роликом комментаторы.

На кадрах видно, как прохожий бьет по боковым зеркалам ногами и ломает их. Судя по видео, механические повреждения почило несколько автомобилей. Очевидцы утверждают, что таких машин было не менее десяти.

В управлении МВД по Ростовской области сообщили, что по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью выяснения всех обстоятельств инцидента.

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