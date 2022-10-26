На 16% снизилась средняя сумма ипотечного кредита

В сентябре свыше 60% ипотеки банк выдавал именно на готовые объекты Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным экспертов ВТБ С июня по сентябрь 2022 года средняя сумма ипотечного кредита в РФ сократилась на 16% - с 5,5 до 4,6 миллиона рублей. Данная динамика обусловлена ростом спроса на «вторичку» и корректировкой цен на рынке.

Банк начал фиксировать сокращение среднего размера жилищного кредита с июня текущего года, когда средняя сумма сделки не превышала 5,5 миллионов рублей, что на 2% ниже, чем было в мае. А в июле средний чек уже составил 4,8 миллиона рублей, в августе – 4,7 миллиона, а в сентябре – 4,6 миллиона. За последние четыре месяца средний ипотечный сократился на 16%.

Однако в сентябре 2021 года его уровень составлял 3,6 миллиона рублей. Таким образом, всего за год средний размер жилищного кредита россиян вырос на 27%.

По данным вице-президента, заместителя руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкинна, снижение среднего размера жилищного кредита в 2022 году произошло на фоне перераспределения спроса заемщиков в сторону вторичного рынка недвижимости. Так, в сентябре свыше 60% ипотеки банк выдавал именно на готовые объекты. Сегмент «вторички» традиционно характеризуется более либеральной ценовой политикой, что, безусловно, сказывается на сумме кредитных средств, необходимых клиентам для покупки объекта.

- В октябре мы фиксируем дальнейшее снижение параметра, – пояснил Евгений Дячкин. – Сейчас средний «чек» колеблется уже в пределах 4,2 миллиона рублей. Дальнейшее развитие событий пока предсказать сложно – с учетом роста цен на базовую банковскую ипотеку, заемщики снова могут акцентировать свое внимание на госпрограммах. Но на динамику среднего чека будет влиять и общее снижение цен на недвижимость в сегменте готового жилья.

Как отметил специалист, несмотря на повышение ипотечных ставок по стандартным банковским программам, их уровень по-прежнему остается комфортным для заемщиков.