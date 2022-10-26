В Ростовской области у браконьера изъяли 90 раколовок и более 50 раков

У браконьера транспортные полицейские обнаружили и изъяли лодку с подвесным мотором, 90 раколовок и более 50 особей раков.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В городе Волгодонске Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали браконьеров, у которых были изъяты 90 раколовок и более 50 раков. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Кавказскому Федеральному округу.
Рейд стражи правопорядка проводили в районе Николаевского гидроузла на берегу реки Дон. Именно там по подозрению в незаконной добыче водных биологических ресурсов выявили местного жителя. У браконьера транспортные полицейские обнаружили и изъяли лодку с подвесным мотором, 90 раколовок и более 50 особей раков. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.
Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части, предполагает лишение свободы на срок до 2 лет.
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