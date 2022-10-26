Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 октября 2022 11:04

Депутат Госдумы от Ростовской области рассказала, как помогла мобилизованному дождаться рождения первенца

Содействие будущему бойцу оказал глава донского региона
Анастасия ТАЛЫЗИНА
У призванного в Вооруженные Силы РФ была просьба помочь дождаться рождения сына. Фото: Телеграм-канал Екатерины Стенякиной.

У призванного в Вооруженные Силы РФ была просьба помочь дождаться рождения сына. Фото: Телеграм-канал Екатерины Стенякиной.

Депутат Государственной Думы РФ от Ростовской области Екатерина Стенякина в своем Телеграм-канале поделилась новостью о том, что благодаря ее стараниям мобилизованный житель донского региона Алексей Ступин, получив повестку, все же смог дождаться рождения своего первенца.

- Эта история началась во время моего визита в военный учебный центр в Персиановско, - рассказывает парламентарий. - Мобилизованные мужчины рассказали мне о парне, у которого со дня на день должен родиться сын. Но бойца еще до рождения ребенка должны были отправить в зону СВО.

У призванного в Вооруженные Силы РФ и его друзей была лишь одна просьба — помочь дождаться рождения сына. Как отмечает Екатерина Стенякина, отсрочить моблизацию для Алексея удалось благодаря стараниям ее коллеги Андрея Картаполова и личног убернатора Ростовской области Василия Голубева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Госдумы РФ от Ростовской области записалась на курсы сестринского дела

Об этом Екатерина Стенякина рассказала в своих соцсетях (подробнее)