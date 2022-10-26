Депутат Госудумы от Ростовской области: отсрочку от частичной мобилизации получат отцы детей-инвалидов

Важным аргументом для получения отсрочки является наличие в семье ребенка-инвалида. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отсрочку от призыва в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации будут получать мужчины, в семьях которых имеется ребенок-инвалид. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал депутат Госдумы РФ от Ростовской области Антон Гетта.

- Прямо сейчас в Госдуме снова были подтверждены условия предоставления отсрочки от призыва для мужчин во время частичной мобилизации или возвращения уже призванных домой, - написал парламентарий.

Кроме уже озвученного условия — наличия в семье трех и более несовершеннолетних детей — депутат назвал два другие. Освобождение от частичной мобилизации также получат мужчины, в семьях которых уже есть два несовершеннолетних ребенка, а супруга находится на 22-й и более неделе беременности. Также важным аргументом для получения отсрочки является наличие в семье ребенка-инвалида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Госдумы от Ростовской области рассказала, как помогла мобилизованному дождаться рождения первенца

Содействие будущему бойцу оказал глава донского региона (подробнее)