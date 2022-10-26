Несколько человек пострадали в столкновении отечественного авто и иномарки в Ростове. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове случилась авария с участием иномарки и отечественного автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 26 октября, около одиннадцати часов утра в районе дома 59К на улице Вавилова. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2114" ехал по улице Вавилова со стороны переулка Радиаторного, в сторону переулка Технологического. При развороте в неположенном месте он столкнулся на встречной полосе с автомобилем Mazda CX-5 под управлением 52-летнего шофера.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры отечественного авто. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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