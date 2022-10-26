В Ростове градозащитники приступили к восстановлению мозаичной скульптуры «Дерево жизни»

Несмотря на серьезные повреждения, инженеры Центра по охране памятников признали, что скульптуру можно восстановить. Фото: фонд "Внимание".

В Ростове-на-Дону общественный фонд «Мы вместе» приступил к восстановлению мозаичной скульптуры «Дерево жизни» на площади Мичурина. Инициатива реставрации принадлежит Егору Снесареву, сыну автора этой работы Геннадия Снесарева. Об этом сообщается на сайте фонда Внимание.

Скульптура была создана скульптором в в 80-х годах 20 века. Сейчас же монумент «Дерево жизни», или, как его назвал сам автор, «Природа», находится в плачевном состоянии. Многие кусочки мозаики опали, цемент осыпался, сгнили металлические решетки, отставляющие каркас фигуры.

В ростовском отделении фонда по сохранению культурного наследия «Внимание» отметили, что несмотря на серьезные повреждения, инженеры Центра по охране памятников признали, что скульптуру можно восстановить. Эксперты оценивают предстоящую реставрацию в несколько миллионов рублей.

- Больше года длились переговоры с Центром по охране памятников, - пишут ростовские активисты. - Руководству Центра очень понравилась идея восстановить этот необычный мозаичный объект, но возникло много организационных и бюрократических вопросов.

Сейчас на объекте заделываются откровенные пустоты, укрепляется разрушенное основания ствола. Также рабочие заливают отмостку, что позволит предотвратить разрушение стволов от дождей. Работы проводятся под контролем сына автора скульптуры Егора Снесарева.

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