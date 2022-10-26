Роспотребнадзор Ростовской области опроверг информацию об обнаружении холеры

Работа по недопущению завоза холеры на Дон ведется постоянно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области региональное управление Роспотребнадзора заявило о том, что информация об обнаружении в питьевой воде вибрионов холеры не соответствует действительности.

По данным Управления, работа по недопущению завоза этой опасной инфекции ведется постоянно. Специалистами Роспотребнадзора предпринимаются все необходимые меры для предотвращения ее возможного распространения на территории Ростовской области. Особо пристальный контроль осуществляется за качеством питьевого водоснабжения. Из разводящей сети и источников водоснабжения на микробиологические, вирусологические и санитарно–химические показатели отбираются пробы.

С 18 апреля текущего года из поверхностных водоемов Ростовской области было отобрано более 4 тысяч проб воды на вибриофлору. В результате проверки патогенные холерные вибрионы обнаружены не были. Даже после обследования больных с клиникой острых кишечных инфекций пациентов, больных холерой и вибриононосителей, не было выявлено.

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