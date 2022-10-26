Возвращение мобилизованных многодетных отцов в Ростовской области займет два-три дня

Воинская часть должна уволить бойца и направить в установленном порядке в военкомат по месту жительства.
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Возвращение уже мобилизованных отцов троих детей займет порядка двух-трех дней, сообщил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.
По его словам при рассмотрении документов будет использована система электронного документооборота. В случае, если гражданин, который имеет право на отсрочку, был призван и отправлен в ВС РФ для прохождения службы, копии документов должны предоставить его родственники.
Воинская часть должна уволить бойца и направить в установленном порядке в военкомат по месту жительства для постановки на учет. Напомним, по новым правилам, отсрочку получают отцы трех и более детей до 16 лет, а также мужчины, имеющие двух детей и супругу, находящуюся на 22-й и более неделе беременности.
В военкомат нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, свидетельства о рождении детей и документ о браке.
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