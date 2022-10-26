Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 октября 2022 13:08

Возвращение мобилизованных многодетных отцов в Ростовской области займет два-три дня

Чтобы получить отсрочку от призыва, бойцы должны подать пакет документов
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Воинская часть должна уволить бойца и направить в установленном порядке в военкомат по месту жительства.

Воинская часть должна уволить бойца и направить в установленном порядке в военкомат по месту жительства.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Возвращение уже мобилизованных отцов троих детей займет порядка двух-трех дней, сообщил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.

По его словам при рассмотрении документов будет использована система электронного документооборота. В случае, если гражданин, который имеет право на отсрочку, был призван и отправлен в ВС РФ для прохождения службы, копии документов должны предоставить его родственники.

Воинская часть должна уволить бойца и направить в установленном порядке в военкомат по месту жительства для постановки на учет. Напомним, по новым правилам, отсрочку получают отцы трех и более детей до 16 лет, а также мужчины, имеющие двух детей и супругу, находящуюся на 22-й и более неделе беременности.

В военкомат нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, свидетельства о рождении детей и документ о браке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области военком рассказал, как вернуть мобилизованного многодетного отца

Документы должны предоставить родственники бойца, призванного в ВС РФ (подробнее)