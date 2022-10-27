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НовостиОбщество27 октября 2022 4:00

Ямочный ремонт на улице в Красном Сулине обойдется в 706 тысяч рублей

Средства выделят из местного бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ямочный ремонт на улице в Красном Сулине обойдется в 706 тысяч рублей.

Ямочный ремонт на улице в Красном Сулине обойдется в 706 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в городе Красный Сулин запланировали произвести ямочный ремонт на одной из улиц. На эти нужды планируется направить более 706 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским управлением муниципальным заказом. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 2 ноября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется проведением работ по ямочному ремонту внутриквартального проезда по улице 50 лет Октября в городе Красный Сулин. Речь идет о дороге вблизи домов № 6, № 10, № 14.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в течение 16 дней с момента заключения контракта.

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На выполнение работ будет отведено чуть больше месяца.