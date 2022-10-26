В Ростове адвокату назначили 2 года 6 месяцев колонии за мошенничество

В мае текущего года ростовский адвокат ввел в заблуждение ростовчанку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд в Ростове приговорил адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество, к лишению свободы сроком на 2 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

В мае текущего года адвокат ввел в заблуждение ростовчанку, сообщив ей недостоверные сведения. Он пообещал, что если та передаст ему 6 миллионов рублей, то он сможет через сотрудников правоохранительных органов оказать содействие в изменении меры пресечения ее сожителю.

Но довести до конца свой преступный умысел адвокат не смог, так как при получении части денежных средств в сумме 3 миллиона рублей он был задержан стражами порядка. Пока приговор в законную силу не вступил.

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