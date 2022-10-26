Дорога из Таганрога в Джанкой станет основной магистралью в Республику Крым

Основной дорогой в Крым станет трасса Таганрог - Джанкой. Фото: сайт Республики Крым.

Трасса Таганрог — Джанкой, протяженностью 750 километров, с 27 октября станет основной магистралью, связывающей республику Крым с остальной частью страны, сообщает пресс-служба кубанского правительства.

Данный маршрут, который проходит по суше, согласован властями Ростовской области и Краснодарского края. Для обычных автомобилей будет закрыт проезд к Керченской паромной переправе, которая будет обслуживать только транспорт с грузами военного назначения, специальными грузами, с фармацевтической продукцией, со скоропортящимися и социально значимыми товарами, а также с техникой для восстановления инфраструктуры.

Изменение трафика автомобилей позволит сократить время простоя большегрузов на подходах к Керченской переправе, а также ускорит доставку социально значимых товаров. Такой порядок проезда будет действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, с учетом неблагоприятных погодных условий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туркомпании Крыма запускают чартерные автобусы из Ростова и Азова

Для бронирования в пакетах с автобусными чартерами доступно более 150 крымских отелей (подробнее)